بدأت إجازة البنوك في عيد الفطر منذ الخميس الماضي مع الإجازة التي حصل عليها العاملون في الجهاز الإداري للدولة والعاملون في القطاع الخاص وفق قرارات مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة والبنك المركزي لتحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر، والتي تجاوزت 6 أيام لكل منهما.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد انتهاء إجازة البنوك في عيد الفطر 2023.

موعد انتهاء إجازة البنوك في عيد الفطر 2023

حدد البنك المركزي المصري عدد أيام إجازة البنوك في عيد الفطر 2023، والتي بدأت من الخميس الموافق 20 أبريل وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارًا الأسبوع الماضي بتحديد عدد أيام إجازة البنوك احتفالًا بعيد الفطر لتكون 6 أيام بدلًا من 3 أيام وهى عدد أيام إجازة عيد الفطر وفق قانون العمل.

وتنتهي اجازة البنوك في عيد الفطر 2023، يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 أبريل كما تنتهي لجميع العاملين في الجهاز الإداري والقطاع الخاص في نفس التوقيت.

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر 2023

وتبدأ البنوك في استقبال عملائها، يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل، من الساعة 8.30 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، فيما تبدأ ساعات عمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا باستثناء يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية لجميع البنوك العاملة في مصر.

وتعود ساعات العمل إلى طبيعتها بعد أن قلص البنك المركزي عدد ساعات العمل في البنوك طوال شهر رمضان إلى 5 ساعات فقط، والتي تم تطبيقها من الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان محددة من البنك المركزي المصري.