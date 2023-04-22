موعد عيد الأضحى 2023 وبداية شهر ذو الحجة 1444 فلكيا

مع قرب انتهاء احتفالات عيد الفطر المبارك حرص الكثير من أبناء الأمة الإسلامية على معرفة موعد عيد الاضحى 2023 بالتقويم الهجري والميلادي عبر جوجل، والإجازات الرسمية المتبقية بالعام الجاري.

موعد عيد الاضحى 2023

ويستعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد عيد الأضحى المبارك، والإجازات الرسمية المتبقية في 2023.

ويحين ميعاد عيد الأضحى المبارك باليوم العاشر في شهر ذي الحجة بكل عام هجري، وسيأتي عقب عيد الفطر بمدة شهرين وعشرة أيام، حيث سيحين موعد عيد الفطر باليوم الأول في شهر شوال عاشر بالشهور الهجرية.

موعد بداية شهر ذو الحجة 1444

وتُشير جميع الحسابات الفلكية بأن هلال شهر ذو الحجة سيبدأ بالظهور بالسماء، في مساء يوم الأحد الموافق يوم التاسع والعشرين في شهر ذي القعدة 1444 وهوالموافق يوم 16 من يونيو 2023 بالتقويم الميلادي، وبذلك فإن يكون أول أيام شهر ذي الحجة سوف يوافق يوم 17 من يونيو 2023.

وبذلك فإن تكون وقفة عيد الأضحى سوف توافق يوم الثلاثاء الموافق يوم التاسع في شهر ذي الحجة 1444، قد أعلن أن سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.

ومن الجدير بالذكر أن كافة أبناء الأمة الإسلامية سيبتعون منذ ألاف السنين طريقة لاستطلاع الهلال عبر العين المجردة أو يكون من خلال الأدوات الحديثة للتعرف على العديد من الشهور وتحديد موعد بدايتها ونهايتها، وذلك يكون إعمالاً بقول النبي محمد “صلى الله عليه وسلم”:

«إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا»، رواه عنه البخاري ومسلم عن ابن عمر.

الإجازات الرسمية فى 2023 المتبقية