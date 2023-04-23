الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم بالدولار وعيار 21 في سوق الصاغة

الذهب
الذهب

واصل سعر الذهب ارتفاعه في السوق المحلي رغم التراجعات المستمرة التي يسجلها الذهب العالمي، وسجل الذهب عيار 21 سعر قياسي جديد حيث وصل سعره إلى  للبيع 2,390 جنيه للشراء 2,430 جنيه، وذلك بدون ثمن المصنعية والتي تختلف من محل لآخر وتصل ثمنها على الذهب عيار 18 إلى 15 % من ثمن القطعة الذهبية. 

سعر الذهب عيار 21 

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الذهب اليوم بالدولار وعيار 21 في سوق الصاغة. 

واصل الذهب عيار 21 ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الأحد، وسجل الدهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري  للبيع 2,390 جنيه للشراء 2,430 جنيه، بدون ثمن المصنعية. 

الذهب يفقد مكاسب أبريل ويسجل أكبر انخفاض فى 8 أسابيع

سعر الدولار اليوم الأحد 23-4-2023 فى ثالث أيام عيد الفطر

  • الذهب عيار 24: للبيع 2,731 جنيه للشراء 2,777جنيه.
  • الذهب عيار 22: للبيع 2,504 جنيه للشراء 2,546 جنيه.
  • الذهب عيار 18: للبيع 2,049 جنيه للشراء 2,083 جنيه.
  • الذهب عيار 14: للبيع 1,593 جنيه للشراء 1,620 جنيه.
  • الذهب عيار 12: للبيع 1,366 جنيه للشراء 1,389 جنيه.
  • الأونصة: للبيع 84,947 جنيه للشراء 86,369 جنيه.
  • الجنيه الذهب: للبيع 19,120 جنيه للشراء 19,440 جنيه.
  • الكيلو الذهب: للبيع 2,731,429 جنيه للشراء 2,777,143 جنيه.

سعر الذهب بالدولار 

الذهب عيار 241,953 جنيهًا$63.82
الذهب عيار 221,790 جنيهًا$58.51
الذهب عيار 211,709 جنيهًا$55.85
الذهب عيار 181,465 جنيهًا$47.87
الذهب عيار 141,139 جنيهًا$37.23
الذهب عيار 12976.34 جنيهًا$31.91
الذهب عيار 9732.26 جنيهًا$23.93
أوقية الذهب60,728 جنيهًا$1,985
جنيه الذهب13,669 جنيهًا$446.77
كيلو الذهب1,952,677 جنيهًا$63,823

 

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الذهب الدهب عيار 21 الدهب عيار 18 الذهب بالدولار الذهب العالمي

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