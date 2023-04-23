الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 23-4-2023 فى ثالث أيام عيد الفطر

سعر الدولار
سعر الدولار

استقرت أسعار الدولار اليوم الأحد الموافق 23 أبريل 2023 ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في أغلب البنوك المصرية والعاملة في مصر.

وعلى الرغم من الإجازة الرسمية بسبب إجازة عيد الفطر المبارك؛ إلا أن هناك بعض البنوك في المناطق الحيوية والمطارات تعمل في الإجازة.

سعر الدولار اليوم الأحد 23-4-2023 فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك

سعر الدولار في بنك قناة السويس 
30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك المصرف المتحد 
30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 
30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلى 
30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه البيع.

سعر الدولار في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجارى الدولى
30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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