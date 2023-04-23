الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة سيدة فى انقلاب سيارة على الطريق الدولى بالعريش

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيبت سيدة في العقد الرابع من عمرها إثر حادث سير على الطريق الدولي العريش القنطرة، بمحافظة شمال سيناء.

وتلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة أثناء سيرها على الطريق الدولي "العريش- القنطرة شرق"، في منطقة الروضة نطاق مركز بئر العبد، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
وأسفر الحادث عن إصابة السيدة "ن .أ"، 36 سنة، من مدينة العريش، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسد.

وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى العريش العام، لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

محافظة شمال سيناء العريش حادث سير سيدة

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