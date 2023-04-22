الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هالة صدقي: شخصية صفصف في "جعفر العمدة" تشبهني

هالة صدقي
هالة صدقي

حلّت الفنانة هالة صدقي ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، للحديث عن النجاح الكبير الذي حققته خلال موسم رمضان في مسلسل "جعفر العمدة".

أوضحت "صدقي" خلال اللقاء أن المسلسل حقق نجاحًا غير عاديًا، لذلك فوجئت بردود الفعل منذ عرض الحلقات الأولى، قائلة: "أنا مخضوضة من ردود الفعل.. وبقول طب أنا هعمل إيه بعد كدة.. لكن الأكيد إن النجاح ده كان بسبب محمد سامي".

أضافت أن محمد سامي عرض عليها الدور قبل كتابته، ووافقت رغبة في التعاون معه، قائلة: "قالي أنا بفكر في شخصية ومش شايف حد خالص غيرك فيها.. وافقت لأني كنت دايمًا شايفة محمد سامي من بعيد وعايزه اعرف ليه الممثلين بيبقوا في أحسن حالاتهم معاه.. ودلوقت بشكره من كل قلبي إنه زاح قشرة كانت موجودة ولما اتشالت ظهرت هالة صدقي تاني".

تابعت: نجاحي في المسلسل ده بعتبره نجاح لبنات جيلي كلهم.. لأن حاليا مش مهتمين بينا وبيحاولوا ينزلونا درجة تانية ومبيدوناش حقنا ولا بيستغلوا خبراتنا.. وبيستسهلوا".

وبسؤالها عن الصفات التي تجمعها بشخصية "صفصف"، وتشبهها بالفعل، قالت هالة صدقي: "صفصف تشبهني في إنها شعنونة.. ومش بزوق الكلام، بقول الحاجة من غير فلتر.. اللي في قلبي على لساني، فاللي ميعرفنيش كويس بيتخض.. ودمي خفيف أكتر من صفصف كمان".
https://youtu.be/4H-2qVAttj0

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