بينهم طفلً.. إصابة 3 مواطنين فى تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بالفيوم

أصيب 3 مواطنين بينهم طفل بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، بسبب تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، أمام مدخل الحريشي، مساء اليوم السبت، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، فاصطدما معًا.

البداية بتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على الطريق الدائري أمام مدخل الحريشي، ووجود عدد من المصابين.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.