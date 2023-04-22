قائمة أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت استقرارا في الأسواق ومحلات التجار، حيث سجل أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة 66 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 74 جنيها،بينما سجل سعر الدواجن الأمهات 50 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 57 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم السبت

وبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو الفراخ الحمراء 73 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها، فيما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 99 جنيها تصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

وسجل كيلو البانيه اليوم 150 جنيها، وكيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو، والكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو، كما تراوح سعر بين 45 و60 جنيها.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض إلى 100 جنيه،بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 100.75 جنيه، ووصل سعر طبق البيض البلدي 103.75 جنيه.

انخفاض أسعار الدواجن

وكان أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن انخفاض أسعار الدواجن نتيجة دخول مزارع ومربين دورات إنتاجيةجديدة وزيادة المعروض من الدواجن أدى إلى انخفاض الاسعار حيث انخفض سعر الدواجن وتواصل الانخفاض مع زيادة إعداد الدواجن في المزارع وتكالب المربين على البيع لزيادة أوزان الفراخ وارتفاع تكلفة الاعلاف والتربية.

وقال" الزيني" في تصريحات لـ الدستور أن الافراجات عن الذرة والصويا غير كافة احتياجات المزارع مطالبا بمزيد من الافرجات عن الخامات للحفاظ على صناعة الدواجن وتوازن الأسعار، مشيرا الى انخفاض أسعار الكتكوت إلى 10 جنيهات.

وقال المهندس أحمد نبيل نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن الافراجات عن الاعلاف غير كافية رغم انخفاض اسعار الدواجن بشكل كبير حيث انخفض اسعار الدواجن إلى 48 جنيه في المزرعة للبيضاء و56 للحمراء بانخفاض وصل إلى 10 جنيهات نتيجة زيادة المعروض من الدواجن بينما طبق البيض في المزرعة ب88 جنيه ويباع للمستهلك ب95 جنيه في حين أن التكلفة الحقيقية لطبق البيض تصل إلى 130 جنيها.