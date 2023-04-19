الأربعاء 19 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19-4-2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

واصلت أسعار الدواجن تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية إلى 65 جنيه وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، كما شهد سعر كرتونة البيض البلدي تراجع كبير حيث تراجعت تحت مستوى 100 جنيه.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19-4-2023. 

 

أسعار الفراخ اليوم 

  • سعر الفراخ البيضاء  65 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية
  • سعر الدواجن الساسو 73 جنيه .
  • سعر الدواجن امهات بيضاء  50 جنيه .
  • سعر الفراخ البلدي 105 جنيه .
  • الدواجن بياض أبيض سلك      47 جنيه
  • الدواجن بياض أبيض أرضي   49 جنيه
  • الدواجن بياض أحمر سلك      57 جنيه
  • الدواجن بياض أحمر أرضي    60 جنيه

شعبة الدواجن بالجيزة: تفعيل قرار بورصة السلع لطحن الأعلاف عقب إجازة عيد الفطر

الصويا بـ36900 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم الاثنين في الأسواق

تسبب ارتفاع أسعار الأعلاف في تأثير سلبي كبير على صناعة الدواجن في مصر حسب ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، موضحًا أن الإفراجات الجمركية عن الأعلاف غير كافية، والدليل الارتفاعات الكبيرة المتواصلة في أسعار الدواجن، حيث يشهد السوق شحية ونقص كبير في الأعلاف، لافتًا إلى أن هذه الصناعة تحتاج لتوفير الأعلاف؛ ولا تقبل أنصاف الحلول.

 

وتابع خلال تصريحات إعلامية أن سعر طن الصويا وصل إلى 42 ألف جنيه في السوق السوداء؛ وتكلفتها الطبيعية لا تتجاوز 22 ألف جنيه.

 

أسعار الكتاكيت اليوم 

  • كتكوت ساسو      6.50 جنيه
  •  
  • كتكوت بلدي      3.50 جنيه
  • كتكوت أبيض شركات    16 جنيه
  • كتكوت أبيض قطعان     7.25 جنيه
  • كتكوت ساسو بيور 7.50 جنيه
  • كتكوت هجين      5 جنيه
  • كتكوت سمان أبيض      4 جنيه
  • كتكوت سمان أسمر       4 جنيه
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النخالة بـ11700 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم الأحد

 

سعر كرتونة البيض 

  • كرتونة بيض أبيض      105.75 جنيه
  • كرتونة بيض أحمر       105.75 جنيه
  • كرتونة بيض بلدي 90 جنيه
الدواجن الفراخ البيضاء بورصة الدواجن كرتونة البيض الفراخ البلدي

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