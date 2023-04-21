الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز "تاجر عملة" غسل 7 ملايين جنيه فى الجيزة

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحجز أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ٢٤ ساعة لحين ورود  التحريات.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة" لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصل من ذلك النشاط عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات- شراء السيارات"، وكذا إيداعه بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حجز أحد الأشخاص الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي

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