الزمالك يسافر إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر 2 مايو

وضع مسئولو نادي الزمالك خطة سفر البعثة الإعلامية المرافقة للفريق خلال رحلة الإمارات لخوض مباراة السوبر أمام الأهلي يوم 5 مايو المقبل.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي يوم 5 مايو المقبل في الإمارات في لقاء السوبر المصري.

وقرر مسئولو الزمالك السفر إلى الإمارات يوم 2 مايو المقبل وقبل اللقاء بـ72 ساعة حيث تم إنهاء كافة الأمور الخاصة بحجز الفندق وملعب التدريب قبل اللقاء.

وتلقى مسئولو الزمالك 5 دعوات من مجلس أبو ظبي الرياضي للصحفيين على أن يقوم مسئولو الأبيض بسفر مجموعة أخرى من الصحفيين على نفقة النادي في تلك الرحلة.

وستسافر البعثة الإعلامية على دفعتين حيث ستكون الأولى يوم 2 مايو المقبل مع بعثة الفريق الرسمية على أن تسافر البعثة الأخرى بعدها بـ24 ساعة.

وتقام مباراة السوبر على ملعب محمد بن زايد في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.