المجتمعات العمرانية تطرح مناقصة لتنفيذ شبكات الصرف الصحي الصالحية الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة وتامين شبكات الصرف الصحي بالحي الثاني والثالث والمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية.

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية، أنه سيتم طرح المناقصة لشركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز مدينه الصالحية نظير سداد مبلغ 299 جنيها.



تفاصيل طرح المناقصة بالصالحية الجديدة

وأضافت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يتم تقديم للعطاء بموظفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس جهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، كما يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 80000 ألف جنيه ويستكمل بنسبة ‎ %5 ‎ من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء 2 مايو 2023 الساعة 10 صباحا بمقر الجهاز بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الموافق الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023 بمقر لجهاز، لا فات إلي أن فئة التصنيف المناسبة الفئة الثالثة لأعمال تشغيل وصيانة محطات وشبكات المياه والصرف الصحي والتحلية والرفع والمعالجة، موضحا أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق.

كما تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الذي يلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذي ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عاما، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد 30 يوما من نشره، وأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

وتجيز المادة 78 لجميع الجهات التي يطبق عليها القانون أن تتعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، بواسطة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، وتسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمخابرات العامة، ويجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلى أي من وحداتها التابعة.