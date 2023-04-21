محافظ الإسكندرية يتفقد الكورنيش والمتنزهات ويهنئ المواطنين بعيد الفطر

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك على الكورنيش بنطاق منطقة محطة الرمل، والتقى عددًا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، متمنيا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك.

وخلال جولته بالكورنيش والمتنزهات تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين، والتقى إحدى السيدات المكافحات، التي تعمل سائقة سيارة أجرة لمساعدة أسرتها، مؤكدا أن مثل هذه النماذج المثابرة مثال يحتذى به في التفاني والكفاح لكسب الرزق، مؤكدًا أنه سيتم تكريمها بمبنى الديوان العام للمحافظة تشجيعاً وتحفيزاً لها.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعزة سعد رئيس حى وسط.

وأدى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد أبوالعباس المرسي بحي الجمرك، وقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك للرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة، كما قدم التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري.

وأكد «الشريف» أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع المديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة أن تظهر الإسكندرية أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية جاهزة لتلقي أي بلاغات من المواطنين على مدار 24 ساعة.

وأوضح أن شواطئ الإسكندرية استعدت لاستقبال المواطنين، حيث بلغ عددها 64 شاطئا منها 2 شاطئ مجاني و5 شواطئ عامة سعر تذكرة الدخول بها 5 جنيهات للفرد، مؤكدا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كثفت جهودها خلال الأيام السابقة لتكون شواطئ الإسكندرية جاهزة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف المحافظ أن هناك أكثر من 24 حديقة عامة موزعة على مستوى الأحياء مجهزة لاستقبال الزوار، مؤكدا أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف الوجود الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك.

IMG-20230421-WA0032

IMG-20230421-WA0031

IMG-20230421-WA0030

IMG-20230421-WA0026

IMG-20230421-WA0027

IMG-20230421-WA0028