الجمعة 21 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد الكورنيش والمتنزهات ويهنئ المواطنين بعيد الفطر

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يهنئ الأهالي بعيد الفطر

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك على الكورنيش بنطاق منطقة محطة الرمل، والتقى  عددًا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، متمنيا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك.

وخلال جولته بالكورنيش والمتنزهات تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين، والتقى إحدى السيدات المكافحات، التي تعمل سائقة سيارة أجرة لمساعدة أسرتها، مؤكدا أن مثل هذه النماذج المثابرة مثال يحتذى  به في التفاني والكفاح لكسب الرزق، مؤكدًا أنه سيتم تكريمها بمبنى الديوان العام للمحافظة تشجيعاً وتحفيزاً لها.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعزة سعد رئيس حى وسط.

وأدى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد أبوالعباس المرسي بحي الجمرك، وقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك للرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة، كما قدم التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري.

وأكد «الشريف» أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع المديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة أن تظهر الإسكندرية أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية جاهزة لتلقي أي بلاغات من المواطنين على مدار 24 ساعة.

وأوضح أن شواطئ الإسكندرية استعدت لاستقبال المواطنين، حيث بلغ عددها 64 شاطئا منها 2 شاطئ مجاني و5 شواطئ عامة سعر تذكرة الدخول بها 5 جنيهات للفرد، مؤكدا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كثفت جهودها خلال الأيام السابقة لتكون شواطئ الإسكندرية جاهزة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف المحافظ أن هناك أكثر من 24 حديقة عامة موزعة على مستوى الأحياء مجهزة لاستقبال الزوار، مؤكدا أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف الوجود الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك. 

IMG-20230421-WA0032
IMG-20230421-WA0032
IMG-20230421-WA0031
IMG-20230421-WA0031
IMG-20230421-WA0030
IMG-20230421-WA0030
IMG-20230421-WA0026
IMG-20230421-WA0026
IMG-20230421-WA0027
IMG-20230421-WA0027
IMG-20230421-WA0028
IMG-20230421-WA0028
IMG-20230421-WA0021
IMG-20230421-WA0021
صلاة عيد الفطر محافظ الإسكندرية الكورنيش والمتنزهات شواطئ الإسكندرية التواجد الميداني

الأكثر قراءة

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة سوهاج

نشرت أرقام هواتف للتواصل.. الخارجية: نتابع سلامة المصريين بالسودان وتسهيل عودتهم بريًا

استقالة وجريمة قتل.. الحلقة 29 من مسلسل "جميلة" تتصدر تريند جوجل

مراكز شباب الإسكندرية تفتح أبوابها أمام المواطنين للاحتفال بعيد الفطر

"ابن الحاج أحمد" في الصدارة و"هارلي" ثالثاً.. إيرادات أفلام العيد مع بداية العرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «٢- ٢»

حسين دعسة

رحيل المؤرخ "سلمى الجيوسى".. نجاة بطعم "العودة من النبع الحالم"

عبد الرحيم طايع

ياسر عِزَّت.. المُدَجَّج بأسلحة الفن!

مدحت بشاى

العبودية مِن المُبَشِّرات لِغدٍ بَائِس لهم

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

خالد عكاشة

الجانب الغائب فى متابعة المشهد السودانى

صور

صلاة عيد الفطر في الجامع الأزهر "من كل بقاع الدنيا"

صلاة عيد الفطر من الجامع الأزهر

مد إيدك.. خدلك كحكة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «عقبة جبر» فى أريحا وتطلق غاز سام