زاد البحث عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة عقب تطورات الأحداث، حيث التقت ثريا بابنها عبد الجواد للمرة الأولى بعد فراق دام أكثر من 19 سنة وينتظر كافة مشاهدي الدراما الرمضانية مصير دلال زوجة جعفر وتسبب في كافة الجرائم التي حدثت طوال الحلقات.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة

ينتظر للملايين من الجمهور موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان والذي يذاع طوال شهر رمضان المبارك عبر شاشة مجموعة قنوات dmc بكشل حصري حيث يمكن مشاهدة الحلقة 30 في تمام الساعة 10:15 دقيقة مساءا ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 5:00 صباحا فيما يعاد للمرة الثانية الساعة 9:45 صباحا عبر شاشة dmc.

فيما يعاد المسلسل عبر شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة 6:15 مساءا ويعاد للمرة الأولى الساعة 1.30 صباحا وللمرة الثانية الساعة 12 ظهر اليوم التالي وعبر منصة watch it الساعة 6.20 مساءا.

ملخص أحداث الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل النجم محمد رمضان خلال الموسم الرمضاني تطورات هامة في الحداث حيث إلتقت ثريا بابنها عبد الجواد للمرة الأولى بعد فراق دام أكثر من 19 سنة وانتقمت الحاجة وصيفة من وداد وأعادت كافة أملاك ابنها سيد العمدة بحيلة شيطانية.

وشارك كارم وشوقي شقيقتهما دلال في دفن بلال شامة عقب أن قتلته لإخفاء سرها معه فيما وقت سيد العمدة لسانه وأخبرها بأن جعفر وجد ابنه عبد الجواد وينتظر الجمهور رد فعلها خلال الحلقة الأخيرة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة 2023

شهد مسلسل محمد رمضان نسب مشاهدة عالية خلال شهر رمضان المبارك حيث يشارك في بطولة المسلسل زينة و هالة صدقي و إيمان العاصي و مي كساب ومنة فضالي و أحمد داش و منذر رياحنة و عصام السقا و فريدة سيف النصر و مجدي بدر و أحمد فهيم وفتوح أحمد وسلوى عثمان وجوري بكر وطارق النهري و احمد عبد الله.

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