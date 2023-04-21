الفنان محمد على رزق يقدم الشكر لفريق عمل مسلسل تحت الوصاية :"متعتونا"

قدم الفنان محمد علي رزق الشكر لجميع فريق عمل مسلسل تحت الوصاية وكتب خلال الساعات الماضية عبر صفحته علي الفيس بوك :" بنهاية شهر رمضان و قبل الحلقة الأخيرة شكراً صناع مسلسل تحت الوصاية المخرج محمد شاكر خضير، وكل كرو الإخراج: المؤلفين / شيرين و خالد دياب .. مدير التصوير / بيشوي روزفلت، وكل كرو التصوير.. مهندس الديكور / محمد عطية، وكل كرو الديكور .. مهندس الصوت إسلام عبد السلام.. و كل كرو الصوت.. موسيقى / ليال وطفة.. الاستايلات / ريم العدل..وكل كرو الملابس.. المونتير /أحمد حافظ.. كاستينج دايركتور / أحمد إسماعيل.. المنتج الفني / هاني عبدالله، وكل كرو الإنتاج.. شركة الإنتاج /ميديا هب".

واضاف :" أما بقى الأساتذة منى زكي ، محمد دياب، رشدي الشامي، نهى عابدين، مها نصار، على الطيب، خالد كمال، أحمد خالد صالح، ثراء جبيل، على صبحي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، سويسي، جميل برسوم، عفاف رشاد، ماجدة منير، لبنى، باتع خليل، حمدي هيكل، تسلموا متعتونا".



تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.