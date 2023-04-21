الجمعة 21 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 9 مسلسل حرب.. مروة تستغيث بالظافر ألا يقتلها

مسلسل حرب
مسلسل حرب

كشفت الحلقة ٩ من مسلسل حرب عن استغاثة مروة زوجة الإرهابي عثمان بالظافر ألا يقتلها بعد أن اكتشف هروبها من منزله، واستطاع الوصول إليها ولم تأتِ توسلاتها واستغاثتها بنتيجة، بل اصطحبها عثمان إلى شقة لتنفيذ انتقامه منها، وأمرها بالاتصال بوالدتها والادعاء بأنها ذهبت إلى شقة للاختباء بها، كما قال لها إن تصف لوالدتها عنوان الشقة لتأتي إليها وتراها وهي تفجر، كما هددها أنها إن لم تفعل ذلك سيقتل أمها أمام عينيها.

اتصلت الابنة على أمها بالفعل، وشعرت الأم بأن ابنتها في خطر وسألتها، لترد الابنة عليها أنها فقط تشعر بالتعب، وأنها اختبئت بالشقة ثم وصفت عنوانها لها، وأثناء ذلك نزع الضابط من يد الأم التليفون ليسمع كافة تفاصيل عنوان الشقة، ويذهب إليها ويفاجئ بالفتاة مُلغمة.

وكانت مروة قد هربت من منزل الشيخ عثمان "الظافر" الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا بعد أن دخلت إلى إحدى الغرف وفوجئت بوجود مشهد مرعبمن تراص عدد من الصواريخ العملاقة والأسلحة، ما جعلها تشعر بالخطر. 

وكان قد تزوج عثمان من أرملة ابن شقيقته بعد وفاة "فؤاد" زوجها على يد قوات الشرطة.

ومسلسل حرب من بطولة عدد من الفنانين وهم أحمد السقا ومحمد فراج، وكذلك الفنانين أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، كما يشارك عدد اخر من الفنانين كضيوف شرف في المسلسل مثل الفنان محمود البزاوي والفنانة حنان سليمان، والفنان الشحات مبروك.

وتقتصر حلقات مسلسل حرب على ١٠ حلقات فقط، وهو يبث من خلال  شاشة قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، أما موعد الإعادة الأولى فهو في الساعة الثالثة والربع مساءً، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة الثالثة والربع عصرًا.

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