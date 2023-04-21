انفجار فى روسيا.. ذخيرة تسقط من طائرة على قرية قرب حدود أوكرانيا

قالت وسائل إعلام روسية إن انفجارا وقع في وسط مدينة بيلجورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا.

وقالت روسيا إن ذخيرة سقطت من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها فوق مدينة بيلجورود الخميس، بعدما أفادت السلطات المحلية بوقوع انفجار خلف حفرة كبيرة في المدينة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية أوردته وكالات أنباء روسية بأن "ذخيرة سقطت بشكل غير طبيعي من طائرة"، مشيرا إلى أن الواقعة حصلت عند الساعة 22:15 بالتوقيت المحلي.

وتداولت بعض المواقع الروسية ووسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو للحظات ما بعد الانفجار، وبحسب ما نقلته وسائل إعلام روسية، فإن انفجارا دوى وسط مدينة بيلجورود، ما أدى إلى تضرر سيارات ومتجر.

وقال حاكم المدينة إن الانفجار أدى إلى تشكل حفرة عميقة ولم يصب أحد بأذى.

وسابقًا قال مستشار القائم بأعمال رئيس دونيتسك، يانج جاجين، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية باتت تسيطر على نحو 90% من مدينة أرتيومفسك (باخموت).

ووفقا لما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على أحياء جديدة في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك.

وسبق وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي الأربعاء توقيف روسي - أوكراني كان يخطط لتنفيذ عملية "تخريب" تستهدف منشأة للطاقة في شبه جزيرة القرم.

وقال جهاز الأمن في مدينة كيرتش إنه "أحبط التحضير لعملية تخريب لمنشأة لنظام الطاقة في شبه الجزيرة" التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

وأضاف في بيان "تم توقيف مواطن روسي-أوكراني من مواليد العام 1971، كان ضالعا في التحضير لهذه الجريمة".

وأوضح الجهاز أنه تمّ توقيف المشتبه به لتخطيطه لارتكاب عملية "تخريب"، إضافة "لحيازة متفجرات أو أجهزة متفجّرة"، وهي تهم قد تصل عقوبتها الى "السجن 20 عاما أو المؤبد".

وأشار الى أن الموقوف كان على اتصال "مع ممثل لأجهزة الأمن الأوكرانية كان يتولى تنسيق نشاطاته الإجرامية".