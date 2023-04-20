جعفر العمدة الحلقة 29.. أول لقاء بين عايدة وجعفر بعد إجهاض الجنين

حاول “جعفر” محمد رمضان بطل مسلسل جعفر العمدة، الوصول إلى النجمة زينة التي تجسد دور الزوجة الرابعة عايدة، والتي كانت سبق وقررت السفر بعد طلاقها منه إلا أنه استطاع الوصول إليها.

جعفر العمدة الحلقة 29

وقال لها: "أقسم بالله ما أنا اللي أجهضتك ويوم ما هددتك بأني هتصرف كانت لحظة شيطان وأنتي قلتي إتجوزتك عشان فلوسك أكيد دي كانت لحظة شيطان لو قولتيها بجد أبقى أنا قولتها بجد.. خبيتي ليه موت أبوكي عليا؟".

لترد زينة: "عشان مكنتش لسه حبيتك"، ليرد عليها: "أنا جاي عشان وحشتيني عمري ما كنت بصدق في الكلام دا لكن لما عرفتك عرفت أن الحب دا حاجة تانية معلم مالي هدومة زيي الشنبات بتتنفض ليه لما ببص في عينك بتنفض، أنا مش عايز أسيبك مش عايزة أعيش عمري كله بدور على اللي بحبهم ما تيجي نلم الشمل تاني" لتطلب منه أن تفكر لوقت معين فقال لها: "فكري وأنا جنبك وفي ضهرك".

جعفر العمدة مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.