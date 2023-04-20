الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"جعفر العمدة" الحلقة 29.. محمد رمضان يكتشف حقيقة "دلال" ويفكر فى الانتقام

محمد رمضان
محمد رمضان

تصاعدت الأحداث مع بداية الحلقة 29 من مسلسل "جعفر العمدة"، خاصة  بعد قتل "دلال" لـ"بلال شامة".

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 29

وسيطرت الصدمة على "جعفر" محمد رمضان، مع اكتشافه لحقيقة "دلال" ودورها في اختطاف ابنه من زوجته الأولى "ثريا" التي تجسد دورها الفنانة مي كساب منذ 19 عامًا.

ودخل "جعفر" في نوبة بكاء أثناء مشاهدته لـ"دلال" وهي تقتل "بلال شامة" طعنا بالسكين من خلال كاميرا المراقبة التي وضعها في المزرعة الخاصة به واعترافها بكل ما فعلته به منذ زواجها منه وخداعه والكذب عليه بأنها لا تنجب.

ويفكر "جعفر" في كيفية الانتقام من "دلال" وإخوتها "كارم" و"شوقي" وماذا سيفعل بمقطع كاميرا المراقبة الذي قام بتسجيله.

ويذاع مسلسل جعفر العمدة عبر شبكة قنوات "دي إم سي" الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية واستطاع العمل أن يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث طوال عرضه منذ حلقاته الأولى.

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مسلسل "جعفر العمدة" مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبي، حول جعفر العمدة "محمد رمضان" وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" "زينة" ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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