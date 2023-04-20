"1000 حمدالله على السلامة" الحلقة 29| الضابط حسام ينجح في إنقاذ المخطوفين

عرضت شبكة قنوات “سي بي سي”، منذ قليل، الحلقة الـ29 من مسلسل “1000 حمد الله على السلامة” بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن سباق دراما رمضان 2023.



مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 29



وخلال الحلقة 29 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، طلبت “جاكي” من “عرابي” إجبار المختطفين على توقيع ايصالات أمانة بقيمة 30 ألف جنيه، ويدخل سمير "محمد محمود" ويكتشفون انه المدبر لواقعة الخطف ويدخل الضابط حسام ومعه علي بويكا ويلقى القبض عليهم.



تقرر “سميحة” العودة مرة أخرى لكندا ويحاول “سامح” و"سماح" اقناعها بالبقاء، ولكنها تصمم على قرار السفر، وتزور “فوقية” و"أكرم" لأخر مره لتوديعهم.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة



يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة عدد كبير من النجوم رفقة النجمة الكبيرة يسرا ومنهم الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم الشباب منهم آدم الشرقاوي وعنبة ومايان السيد والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح.

المسلسل يعرض يوميا على شبكة قنوات سي بي سي في تمام الرابعة والنصف مساء والعرض الأول على قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة السادسة والربع مساء ويعرض العمل أيضا وحصريا على منصة واتش إت الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي للقنوات العارضة للعمل.