العراق يعلن إحباط عملية إرهابية في صلاح الدين

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الخميس، إحباط عملية إرهابية في صلاح الدين.

وأوضح الجهاز في بيانه، أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة محمد شياع السوداني وإشراف من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، تمكنَ أبطالنا وبجهد استخباري من السيطرة على مستودع للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة ومواد خاصة بتصنيع المتفجرات كانت معدة لاستهداف المواطنين في الشرقاط محافظة صلاح الدين.

وأضاف أن وحداتنا اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين لينعم شعبنا بالأمن والاستقرار في رمضان النصر والسلام.