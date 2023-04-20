الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إخلاء القوات المصرية من السودان عبر 3 طائرات.. وآخر مجموعة تصل بأمان إلى سفارتنا بالخرطوم

القوات المسلحة
القوات المسلحة

أعلن المتحدث العسكري، منذ قليل، وصول جميع عناصر القوة المصرية من السودان، والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية المصرية بالقاهرة.

وأضاف المتحدث العسكرى، في بيان، أن ذلك جاء فى ضوء الأحداث الجارية بالأراضى السودانية وفى إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الأمنية فى مصر والسودان لتأمين عودة القوات المصرية المشتركة فى التدريب المشترك مع القوات السودانية.

وأوضح المتحدث العسكري أنه تم أمس الأربعاء 19 أبريل  اتخاذ كافة اجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد ٣ طائرة نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية فى إحدى القواعد الجوية بالأراضى السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية فى ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضى السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية المصرية بالقاهرة.

وواصل: "تم صباح اليوم الخميس 20 أبريل وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقى عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية تمهيداً لإجراءات إخلائهم من الأراضى السودانية فور إستقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن.

وأكد المتحدث، في ختام بيانه، أن القوات المسلحة على صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التى وصلت إلى أرض الوطن وكذا المتواجدة بالسفارة المصرية بالخرطوم.

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