بعد حادث المسيرة.. أمريكا توقف التحليق فوق البحر الأسود

قال موقع فايت تدير ٢٤ ان الولايات المتحدة الامريكية اوقفت تماما تحليق طائراتها الاستراتيجية من طراز جلوبال هوك فوق البحر الأسود بعد حادث الدرون الجوي الأمريكي.



وقال الموقع ان آخر مرة حلقت فيها مسيرة أمريكية من طراز جلوبال هوك فوق البحر الأسود، مقابل ساحل شبه جزيرة القرم في 21 مارس. ومنذ ذلك الحين، لم تدخل هذه الطائرات الأمريكية بدون طيار المتمركزة في صقلية، إلى المجال الجوي فوق البحر الأسود. في ذات الوقت، خلال الفترة السابقة بأكملها منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، قامت هذه الدرونات الأمريكية، بتنفيذ ما متوسطه ثماني إلى عشر رحلات استطلاعية شهريا فوق المنطقة البحرية المقابلة للقرم.

وتدل المعلومات المتوفرة لدى الموقع على أنه، في الفترة من 21 مارس إلى 20 أبريل، قامت مسيرات جلوبال بثلاث رحلات فقط من قاعدة جوية في صقلية، لكن جميعها تمت داخل حدود المجال الجوي الروماني على مسافة تزيد عن 400 كيلومتر من شبه جزيرة القرم، أي خارج منطقة تغطية رادار هذه الدرونات، القادرة على استقبال صور الرادار للتضاريس بمدى أقصى يصل إلى 200 كيلومتر