الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: سلوك أمريكا فى عدم إصدار تأشيرات دخول عدد من أعضاء الوفد الروسى "ازدواجية"

روسيا
روسيا

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن ما قامت به أمريكا بعدم إصدار تأشيرات دخول عدد من أعضاء الوفد الروسي والصحفيين، يعد سلوكًا سيئًا ويظهر المعايير المزدوجة لواشنطن.

وقال أنطونوف "سلوك الأمريكيين شائن.. هناك مثال على الإساءة الصارخة من جانب الولايات المتحدة لموقفها كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة"، حسب  بيان أصدرته البعثة الدبلوماسية الروسية.

وأضاف أنطونوف أن "عدم إصدار تأشيرات للصحفيين هو مثال بليغ على ازدواجية المعايير الأمريكية".

وأعلن السفير الروسي لدى واشنطن، عن أن عددًا من الوفد الروسي الذي من المقرر أن يحضر اجتماعات مجلس الأمن الدولي، لم يحصلوا حتى الآن على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة.

وشدد أنطونوف على أن الجانب الروسي لا يطلب من الولايات المتحدة إصدار تأشيرات لوفد وزارة الخارجية الروسية، لكنه يطالب "بضمان وفائها بالتزاماتها كدولة تقع المنظمة الدولية على أراضيها".

وأردف: "إن الإدارة الأمريكية مُلزمة بإصدار كافة الوثائق اللازمة لوصول الرحلات الخاصة ولوفد وزارة خارجيتنا".

وفي ذات السياق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة ملزمة بإصدار تأشيرات للصحفيين الروس، لتغطية مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت زاخاروفا لإذاعة سبوتنيك، "أين التأشيرات التي يتعين على الولايات المتحدة إصدارها للصحفيين الروس، هم ملزمون بذلك، فصحفيونا لن يغطوا الحياة أو الانتخابات الأمريكية، رغم أنهم مخولون بذلك ويمتلكون الحق بتغطيتها، طالما تعلن واشنطن مرارًا وتكرارًا عن التزامها بالحريات".

روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة أمريكا تأشيرات

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