الخميس 20 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 8 مسلسل حرب.. "زياد" يخبر الشرطة بمعلومات هامة

مسلسل حرب
مسلسل حرب

كشفت الحلقة ٨ من مسلسل حرب عن إدلاء مهندس الصواريخ زياد الشرطة بمكان الصواريخ، وموعد تنفيذ العملية الإرهابية، وذلك بعد أن قبضت الشرطة عليه وفوجئ الضابط عمر بأن صديقه المهندس زياد خائن له وللوطن، ويسير في طريق الإرهاب المدمر.

 

وهو ما جعل الضابط يصفع زياد قلمًا على وجهه من هول صدمته، ثم استجوب عمر بنفسه زياد قائلًا له أنه قد طُلب منه أن يستجوبه ضابط أخر، ولكنه أصر أن يستجوبه هو بنفسه لما يشعر به من غضب وصدمة من ناحيته فهو الصديق الذي يعرفه منذ الصغر، كيف له أن يفعل ذلك.


قال زياد للضابط أن عليه أن يأتي بما يريد من قرار ولا يشمت فيه فهو في كلا الأحوال قد ضاع مستقبله ولم يعد يحزن على شئ.

 

أوضح الضابط عمر أنه لا يشمت فيه بل أنه فقط يريد معرفة لماذا وهو المتعلم و"ابن الناس"فعل ذلك؟ لماذا سار في طريق الإرهابيين هذا الطريق الباطل، وكاد أن يتسبب نتيجة لذلك في موت صديق عمره. 

 

   أكد الضابط عمر للمهندس زياد أنه يقع تحت تأثير "غسيل مخ" من قبل أفكار هؤلاء الإرهابيين مثل الظافر وأعوانه، ويعتقد زورًا أن الظافر أو ما يطلق عليه الشيخ عثمان هو رجل صالح، وهو ليس كذلك مدللًا على ذلك بأنه هو من بلغ الشرطة عنه، وطالبه بالتفكير في ملابسات عملية القبض عليه والتفكير في كيف تمت بسهولة وأنه كان بمفرده داخل المخزن كما كان حبيسًا، ليتأكد زياد بالفعل من أن عثمان هو من بلغ عنه.

 

طلب زياد من الضابط أن يؤمن عائلته مقابل أن يدلي بالمعلومات عن الظافر، وافق الضابط عمر وأكد له أن يتعهد بتأمين حياته هو شخصيًا لأنه يتأكد من أنه مازال داخله خيرًا مما يعرفه عن "زياد القديم"، وليس زياد الذي قام عثمان"بغسيل مخه".

   

 كشفت حلقة اليوم كذلك الحلقة ٨ من مسلسل حرب عن استعداد الظافر  لتنفيذ عملية إرهابية صغيرة بزرع عبوة صوت، وقتله لأمن الكمائن، وذلك تنفيذًا لمخططه الذي اتفق عليه مع معاونه وهو القيام بعمليات إرهابية صغيرة للحصول على الأموال للتمكن من القيام بالعمليات الكبرى، وذلك بسبب عدم توافر التمويل للقيام بتلك العمليات.

مسلسل حرب حرب مسلسل حرب مسلسل حرب الحلقة ٨ مسلسل حرب الحلقة الثامنة الحلقة ٨ مسلسل حرب الحلقة الثامنة من مسلسل حرب مسلسلات رمضان 2023 اعلان مسلسل حرب مسلسلات رمضان رمضان 2023 مسلسل حرب رمضان 2023 رمضان 2023 مسلسلات مسلسل حرب ٢٠٢٣ مسلسل حرب للعرض في شهر رمضان 2023 مسلسل حرب بطولة احمد السقا مسلسلات المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

الحلقة 8 مسلسل حرب.. المقدم شريف يتقمص دور المعتصم للقبض على أعضاء الإرهابية

دعاء الفجر اليوم الخميس 20 أبريل 2023

"البحوث الفلكية" تكشف تأثير كسوف الشمس على هلال شوال وموعد العيد

مفتى الجمهورية يكشف حكم الشرع فى عمل المرأة

90 قتيلا فى حادث تدافع على توزيع مساعدات بصنعاء

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لطالب العلم؟.. مفتى الجمهورية يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

خالد عكاشة

الجانب الغائب فى متابعة المشهد السودانى

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «١- ٢»

محمد رفعت

ماذا سنكتب عن رمضان 2023؟

خالد حريب

درس التصوير الخارجى فى مسلسلات رمضان

د هند جاد

لن تحكم قبور الماضى.. مستقبلنا

محاسن السنوسي

الليلة عيد.. علي الواحة سعيد

وائل لطفي

السادة المخرجون

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «عقبة جبر» فى أريحا وتطلق غاز سام

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل سوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين