الأربعاء 19 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب في محل بجوار نادي الزمالك

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق نشب داخل محل تجاري بشارع سور نادي الزمالك بمنطقة العجوزة دون وقوع أي إصابات.

 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري بشارع سور نادى الزمالك بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية إخماد حريق سور نادي الزمالك منطقة العجوزة

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