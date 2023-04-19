الأربعاء 19 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ملخص الحلقة ٧ من مسلسل حرب.. الظافر يتزوج أرملة ابن شقيقته ويحصل على ثلاث صواريخ

مسلسل حرب
مسلسل حرب

عرضت الحلقة ٧ من مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان محمد فراج العديد من الأحداث الجديدة المثيرة استكمالًا لإيقاع السرعة في الأحداث والإثارة التي تتبناها منذ بدء عرض أولى حلقاتها مثلما علق كثير من المتابعين.

 

إذ ظهر بحلقة اليوم الضابط عمر وهو يحلم بالتكفيري عثمان “الظافر” مفجرًا للمكان الذي يتواجد فيه، ويرى نفسه جراء ذلك مصابًا بإصابات بالغة بينما ينظر إليه الظافر في تحد وغرور المنتصر، فيقوم الضابط ويعده أنه سينتصر وسيصبح هو "الظافر" وأعوانه مجرد تاريخ أسود بالبلاد مهما كلف الوطن ذلك من تقديم شهداء وأبطال.  

 

عرضت الحلقة كذلك زواج الظافر من زوجة ابن شقيقته الذي توفي على يد رجال الأمن الوطني، وسط مباركة من أعضاء جماعته الإرهابية، ولكن كذلك وسط بوادر غيرة من زوجته الثانية.

 

كشفت حلقة اليوم أيضًا الحلقة ٧ من مسلسل حرب عن حصول الظافر على ثلاث صواريخ صنعهما زياد مهندس الصواريخ الذي كشف عن علاقته بالضابط عمر وهي ممارسة لعبة ملاكمة الشطرنج معه.

 

استغل الظافر تلك العلاقة، وطلب من زياد أن يشي بكافة المعلومات عن صديقه وكان من بينها أنه لا "يركن" سيارته أمام منزله وغيرها من المعلومات الهامة.


استطاع الإرهابي الظافر خلال الحلقة نتيجة تلك المعلومات التي سربها زياد عن صديقه أن يزرع داخل سيارة الضابط قنبلة، ولكن وبعد موت الإرهابي المعتصم والاستدلال من تليفونه على رقم الظافر وتتبعه استطاع أن يبعد الضابط عن سيارته قبل أن يركبها حينما اكتشف أن محيط تواجد الظافر هو محيط تواجد سيارته التي بالفعل انفجرت قبل ثوان من ركوبها ليصاب الضابط إصابة طفيفة. 

 
مسلسل حرب هو من بطولة عدد من الفنانين وهم: أحمد السقا ومحمد فراج، وكذلك الفنانين أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، كما يشارك عدد اخر من الفنانين كضيوف شرف في المسلسل مثل الفنان محمود البزاوي والفنانة حنان سليمان، والفنان الشحات مبروك.

 

ويقدم المسلسل سلسلة من مطاردات الشرطة وقوات الأمن الوطني للجماعة التكفيرية وأتباعها، وذلك على مدار ١٠ حلقات فقط، وهو يبث من خلال شاشة قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، أما موعد الإعادة الأولى فهو في الساعة الثالثة والربع مساءًا، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة الثالثة والربع عصرًا.

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ملخص الحلقة ٧ من مسلسل حرب.. الظافر يتزوج أرملة ابن شقيقته ويحصل على ثلاث صواريخ

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