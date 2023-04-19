سعر الدولار والريال السعودى اليوم الأربعاء 19-4-2023

واصلت أسعار الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري عند نفس المستويات التي سجلتها قبل شهر رمضان الجاري، واستقر سعر الدولار عند 30:93 جنيه للبيع، حسب شاشات البنك المركزي المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-4-2023.

كما واصل سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصرين، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار والريال السعودي اليوم الأربعاء 19-4-2023 في مصر.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

الدولار في بنك القاهرة30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك الاستثمار العربي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في البنك الأهلي القطري30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري ، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي ، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الريال السعودي

الريال السعودي في البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى – مصر: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

الريال السعودي في بنك الكويت الوطنى: 8.01 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

الريال السعودي اليوم في بنك المشرق ، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.