الأربعاء 19 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الأربعاء 19-4-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

واصلت أسعار الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري عند نفس المستويات التي سجلتها قبل شهر رمضان الجاري، واستقر سعر الدولار عند 30:93 جنيه للبيع، حسب شاشات البنك المركزي المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-4-2023.

كما واصل سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصرين، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار والريال السعودي اليوم الأربعاء 19-4-2023 في مصر.

سعر الدولار اليوم

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • الدولار في بنك القاهرة30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الاستثمار العربي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

  • الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في البنك الأهلي القطري30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري ، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في البنك المصري الخليجي ، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الريال السعودي 

الريال السعودي في البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى – مصر: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

الريال السعودي في بنك الكويت الوطنى: 8.01 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

الريال السعودي اليوم في بنك المشرق ، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

txt

استقرار سعر اليورو اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 خلال التعاملات المسائية

txt

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-4-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

الدولار الريال السعودي الجنيه شهر رمضان البنك المركزي

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-4-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الأربعاء 19-4-2023

28 رمضان.. أذكار الصباح اليوم الأربعاء 19-4-2023

فوكس نيوز توافق علي دفع 787 مليون دولار لشركة دومينيون لنشرها الأكاذيب الانتخابية

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 19-4-2023

"مرسيدس ولاند كروزر".. الجمارك تعرض 26 لوط سيارات للمزاد اليوم | تعرف على الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يمكن إنهاء "حصانة وسائل التواصل الاجتماعى" .. كما يريد بايدن؟

إبراهيم داود

حصّان والصياد

وائل لطفي

فنان قدير

ماجد حبته

الحرب «الثورية» الأمريكية

محمد المعتصم

دلال بنت حمادة فتح الله

د. عيد رحيل يكتب: شهرزاد الألفية الجديدة

مؤمن المحمدي

محمد رمضان ليه؟

أمل زيادة

محمود المليجى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين

إصابة إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالقدس المحتلة

الخارجية الفلسطينية: زحف المواطنين نحو القدس والحرم الإبراهيمي دليل فشل سياسة الاحتلال