الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد كريمة: شم النسيم عيد وطني قومي ولا علاقة له بالأديان

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن شم النسيم عيد وطني قديم وغير مرتبط بالشرائع، وإن كان يرتبط بالشريعة فلا إثم في ذلك، حيث صام النبي صلى الله وعليه وسلم يوم عاشوراء بعدما أخبر من اليهود بأن هذا اليوم أنقذ فيه موسى عليه السلام.

لكل أمة عيد

وأكد كريمة، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن مصر شهدت هذه الفترة كوكبة من الأعياد، مثل الجمعة العظيمة عند الأقباط، أمس عيد القيامة المجيد للأقباط، عيد شم النسيم، والأسبوع المقبل عيد الفطر المبارك، قائلاً:" خالص التهاني للأقباط على أعيادهم وخالص التهاني للمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك".

أخلاق النبي 

وأضاف في حديثه، أن جميع شعوب العالم لديها أعياد مجيدة خاصة بهم، ولهذا لا يجب تحريم تلك الأعياد، والدليل على ذلك الحديث النبوي الشريف بكتاب البخاري :" قالت أم المؤمنين عائشة دخلَ عليَّ أبو بَكرٍ وعندي جاريتانِ من جواري الأنصارِ تُغنِّيانِ بما تقاوَلت بِهِ الأنصارُ في يومِ بُعاثٍ قالت وليستَا بمغنِّيتينِ فقالَ أبو بَكرٍ أبمزمورِ الشَّيطانِ في بيتِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وذلِكَ في يومِ عيدِ الفطرِ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يا أبا بَكرٍ إنَّ لِكلِّ قومٍ عيدًا وَهذا عيدُنا".

وتابع:" تحريم شعائر الأعياد من المتشددين ليس له نص ديني، مش عارف شعائر الأعياد بتحرمها مدرسة المشاغبين ليه".

أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن اعياد الاقباط شم النسيم التاسعة

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