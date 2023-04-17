الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماكرون يحدد موعد تطبيق تنفيذ قانون الإصلاح التقاعدي

احتجاجات قانون التقاعدي
احتجاجات قانون التقاعدي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أن قانون التقاعدي سيدخل حيز التنفيذ في الخريف المقبل، وهو القانون الذي اثار الكثير من الجدل والاحتجاجات بين الفرنسيين. 

وفي خطاب موجه للمواطنين، قال ماكرون إن التغيرات التي ينص عليها القانون ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الخريف، لافتا الى أن الإصلاح كان ضروريا، مشيرًا إلى أنه "سيساعد في ضمان المعاش التقاعدي للجميع، وتوفير المزيد من الخير للدولة".

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق مع النقابات حول الإصلاح التقاعدي، قائلا إنه "على الرغم من الأشهر من التنسيق لم يتم التوصل إلى التوافق، وأنا آسف لذلك. وعلينا أخذ العبرة من ذلك".

خطة لتحسين الظروف المعيشية 

وكشف ماكرون عن خطته لتحسين الظروف المعيشية في البلاد، وهي تضم زيادة نسبة العاملين واتخاذ الإجراءات لضمان النظام العام، وتحديث المنظومة المدرسية، مضيفا ان رئيسة الوزراء ستكشف عن تفاصيل الخطة ابتداء من الأسبوع المقبل.

فرنسا الخريف قانون التقاعد حيز التنفيذ ماكرون

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