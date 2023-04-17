الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مُحذرة من تخفيف الملابس.. "الأرصاد": انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ

طقس
طقس

يحرص المصريون على ارتداء الملابس الصيفية بالتزامن مع أعياد الربيع وحلول "شم النسيم" من كل عام، إذ يعتبرون ذلك اليوم بمثابة إعلان رسمي عن حلول فصل الصيف، ويبدأ المواطنون في التخلي عن ملابسهم الشتوية وارتداء الملابس الصيفية، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ذلك، مؤكدًة أن هذا الأسبوع يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة الأمر الذي يستدعي ضرورة الحذر من تلك المرحلة التي تشهد تقلبات جوية مستمرة على أغلب أنحاء البلاد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة الذي حدث اليوم، مؤكدة أنه اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ستنخفض درجات الحرارة تدريجيًا على كافة الأنحاء.

وتابعت أن طقس الثلاثاء، يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث يكون مائلا للبرودة صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على أقصى غرب البلاد مثل السلوم، مطروح، وذلك على فترات متقطعة، حيث سيسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد. 

ونرصد لكم في السطور التالية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 درجة مئوية نهارًا، 13 درجة ليلًا.

السواحل الشمالية 29 درجة مئوية نهارًا، و16 درجة ليلًا.

شمال الصعيد 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و11 درجة ليلًا.

جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.

ارتفاع درجات ارتفاع درجات الحرار ارتفاع درجات الحرارة ارتداء أقصى غرب البلاد

الأكثر قراءة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26.. "وصيفة" تشك في "سيف" بسبب طريقة تقليب الشاي

محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. نصر أبوزيد يرد على دعوى التفريق: لست كافرًا

"شارموفرز وبيري" يطرحون الأغنية الدعائية لفيلم «رمسيس باريس» (فيديو)

لازم الإمام مالك لسنوات.. معلومات عن عبد الله بن وهب الذي ذكره الشافعي

فرح حامد وصافية في أحداث الحلقة الـ27 من مسلسل سره الباتع

أسرار المنشاوى.. أسرة «القارئ الباكى» تتحدث: نجا من الاغتيال بعناية إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

«جميلة».. دراما اجتماعية تكشف «عورات الأثرياء»

عبدالوهاب داود

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

وائل لطفي

الإمام الشافعى

ماجد حبته

استراتيجية التنمية الصناعية

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟