مُحذرة من تخفيف الملابس.. "الأرصاد": انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ

يحرص المصريون على ارتداء الملابس الصيفية بالتزامن مع أعياد الربيع وحلول "شم النسيم" من كل عام، إذ يعتبرون ذلك اليوم بمثابة إعلان رسمي عن حلول فصل الصيف، ويبدأ المواطنون في التخلي عن ملابسهم الشتوية وارتداء الملابس الصيفية، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ذلك، مؤكدًة أن هذا الأسبوع يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة الأمر الذي يستدعي ضرورة الحذر من تلك المرحلة التي تشهد تقلبات جوية مستمرة على أغلب أنحاء البلاد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة الذي حدث اليوم، مؤكدة أنه اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ستنخفض درجات الحرارة تدريجيًا على كافة الأنحاء.

وتابعت أن طقس الثلاثاء، يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث يكون مائلا للبرودة صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على أقصى غرب البلاد مثل السلوم، مطروح، وذلك على فترات متقطعة، حيث سيسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد.

ونرصد لكم في السطور التالية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 درجة مئوية نهارًا، 13 درجة ليلًا.

السواحل الشمالية 29 درجة مئوية نهارًا، و16 درجة ليلًا.

شمال الصعيد 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و11 درجة ليلًا.

جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.