ضعف بالعضلات.. أعراض التسمم الممباري حال تناول الفسيخ والرنجة

تحذيرات كثيرة أطلقتها وزارة الصحة خلال الساعات الماضية نظرًا لأن المواطنين في هذه الفترة يحرصون على تناول الفسيخ والرنجة وأنواع الأسماك المملحة والتي بدورها تسبب تسمم في الجسم، يسمى بـ"التسمم الممباري"، لذا قالت وزارة الصحة إنه يجب على المواطنين الابتعاد عن تناول مثل هذه الأسماك ناصحة المواطنين بتناول الأسماك العادية والابتعاد عن المملحة لما لها من أضرار يمكن أن تسبب الوفاة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالتسمم الممباري بسبب تناول الفسيخ الفاسد والتى تمثلت فى:

زغللة بالعين

إزدواج الرؤية

جفاف الحلق والحنجرة ومن ثم صعوبة بالنطق

صعوبة في البلع الدوار، وضعف بالعضلات

ضيق في التنفس

أما إذا تناولت الأسماك المملحة وظهرت عليك أعراض الإصابة بالتسمم فإن هذا يعد تسمم ممباري وفقا لما أكدته وزارة الصحة عبر الصفخة الرسمية لها ويجب عليك فورا التوجه فورًا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل (البتيوليزم) بالمجان.

في السياق، أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي أن قطاع الطب الوقائي، ينفذ حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين، فضلا عن الفحص الظاهري للمنتجات، وسحب عينات لفحصها معمليًا والتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بتوخي الحذر الشديد عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة، والتأكد من شرائها من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة الصحية، وعدم الإسراف في تناول هذه الأسماك، نظرَا لارتفاع نسبة ملوحتها التي قد تزيد عن 17% من وزن السمكة، ما يتسبب في أضرار جسيمة لمرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والأطفال، وتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.