الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عادل عبده: البيت الفني للفنون الشعبية شارك قطاعات الثقافة في احتفالات ليالي رمضان

عادل عبده
عادل عبده

قال المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إن البيت شارك في كل فعاليات وزارة الثقافة تحت رعاية  وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، التي قدمت للجمهور خلال أيام شهر رمضان.

وأضاف عبده، أن وزارة الثقافة  تفتح منارة ثقافية كل يوم ليعرف العالم الحضارة المصرية التي اضاءت سماء العالم نورا منذ فجر التاريخ حتى يومنا لتكون  شمس التنوير الثقافي في ظل الجمهورية الجديدة الذى ينادي بها  الرئيس عبدالفتاح السيسي راعى مسيرة التقدم والرخاء في الجمهورية الجديدة.
وأكد على  أن البناء الذى يحدث الان في كل مكان على أرض مصر لتكون مصر ام الدنيا نافذة العالم في المستقبل لان المعجزات التي تحدث الان في مصر  شهد لها العالم  انه  حالة خاصة في حب الوطن في البناء والتنمية للمستقبل لمصرنا الحبيبة.
وكان قد اختتم  البيت عروضه التي شارك بها فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية في كل المواقع التابعة لوزارة الثقافة، حيث قدم السيرك القومي بالعجوزة بقيادة الفنان وليد طه، مجموعة من العروض بشكل يوميي، وفي قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، قدمت الفرقة القومية للموسيقي الشعبية بقيادة الفنانة لبنى الشيخ- برنامج " قطايف رمضان ".

المخرج عادل عبده لبيت الفني للفنون الشعبية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني منارة ثقافية

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