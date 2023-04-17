بحضور "النبراوي".. حفل إفطار جماعي لعمومية مهندسي الجيزة

حرص المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على حضور حفل الإفطار الجماعي لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالجيزة، وذلك بمقر نادي المهندسين بالبحر الأعظم.

أشرف على تنظيم الحفل المهندس سامح الغزولي، عضو مجلس نقابة المهندسين بالجيزة، وبحضور عدد من القيادات النقابية وأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، ورئيس النقابة الفرعية بالشرقية م. سامي جعفر.

وتلى حفل الإفطار جلسة مناقشات حول الوضع النقابي استعرض فيها نقيب المهندسين تفاصيل الأزمة داخل مجلس النقابة وأجاب على أسئلة المهندسين.

شهد اللقاء استعراض الخطوات التالية للمجموعة التي قدمت طلبات سحب الثقة من مجلس النقابة، كما تم الاتفاق على مقابلة وزير الري بعد غدٍ الأربعاء، باعتباره المسئول عن دعوة الجمعية العمومية بعد رفض مجلس النقابة الأعلى.