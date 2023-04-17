الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس «مصايف الإسكندرية» في جولة بشواطئ القطاع الشرقي للتأكد من جاهزيتها خلال موسم الأعياد

جولة بشواطئ القطاع
جولة بشواطئ القطاع الشرقي بالإسكندرية

أجرى الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية جولة مرور اليوم على شواطئ القطاع الشرقي بداية من شاطئ أبو قير وحتى شاطئ ستانلي بإجمالي8 شواطئ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال رواد الشواطئ وذلك في أول يوم عمل له كرئيس للادارة المركزية للسياحة والمصايف.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمرور على الشواطئ و التأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال أيام الأعياد.

هذا وأكد الدكتور محمد عبد الرازق أن تصادف الاحتفالات بشم النسيم هذا العام مع الصيام في شهر رمضان خفف الضغط علي العاملين بالسياحة والمصايف ، مما أعطى فرصة للاستعداد بشكل جيد لاستقبال زوار ومحبي الإسكندرية في إجازة عيد الفطر، كما اطمأن على جاهزية شواطئ القطاع الشرقي ونظافتها لاستقبال المواطنين وإلتزام كافة المستأجرين وعمال الشواطئ بتعليمات كراسة الشروط، مؤكدا على حسن معاملة رواد الشواطئ واستقبالهم بالشكل الذي يليق بمكانة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

وخلال جولته، شدد عبد الرازق على عدم استغلال رواد الشواطئ بأي شكل من الأشكال والإلتزام بأسعار تذاكر الدخول ومجانية دورات المياة، مؤكدا على الإلتزام بعدم فرض الإكراميات علي الرواد، وأن منظومة الشكاوى جاهزة لاستقبال كافة الشكاوى والاستفسارات علي أرقام التالية أرقام الشكاوي بالقطاع الشرقي ( ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠  - ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ -٠١١١٩٥٥٥٩٤٦ - ٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨) و
أرقام الشكاوي بالقطاع الغربي (٠١٢٢٥٢٦٧٢٧٦ - ٠١٢٢٠٠٣٠١٠٣- ٠١٢٠٣٩٨٦٣٢٤ - ٠١٢٢٢٢٦٥٠٣٤).

وكانت قد أعلنت مصايف الإسكندرية عن عودة شواطئ البوريفاج للخدمة هذا الصيف بعد أن توقفت بسبب أعمال نفق 45، بالإضافة لدخول شواطئ جزيرة الدهب وافلاطون للخدمة برسم دخول 25جنبها ،  طما تم دخول شاطى أبوقير الشرقى للخدمة مرة أخرى، وذلك برسم 15 للفرد، كما تم دخول  مقابل الحصول علي كرسي وشمسية و استعمال دورة المياة وغرفة خلع الملابس مجانا.

جولة بشواطئ القطاع الشرقي بالإسكندرية

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الادارة المركزية للسياحة والمصايف الإسكندرية أيام الأعياد جاهزية الشواطئ عيد الفطر شم النسيم

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رئيس «مصايف الإسكندرية» في جولة بشواطئ القطاع الشرقي للتأكد من جاهزيتها خلال موسم الأعياد

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