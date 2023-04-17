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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"عايدة رياض تدبر لحامد مكيدة".. كواليس الحلقة 27 من "سره الباتع"

عايدة رياض
عايدة رياض

يتأهب عدد من المواطنين من متابعي مسلسل سره الباتع بدء الحلقة 27، والذي يعرض على قناة الحياة وon وon drama، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية المناضل الشعبي المصري ودوره في التخلص من الاحتلال الفرنسي، بقيادة نابليون بونابرت، وسلب خيراتها، وشرد أطفالها، ونهب ثرواتها، وقتلوا شبابها وشيوخها.

كواليس مسلسل سره الباتع الحلقة 27

ينتظر حامد والذي يجسد دور المناضل الشعبي المصري الذي يقود شباب المقاومة الشعبية في قرية شطانوف، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، عقد زواجه على حبيبته منذ الطفولة، وابنه شيخ البلد صافية، والتي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، بعد إعلان خطبتهما بموافقة الشيخ يحيى، والذي يجسد دوره الفنان مفيد عاشور.

والذي ذهب لوالدة صافية والتي تلعب دورها الفنانة عايدة رياض، وطلب منها حضور زفاف حامد وصافية، إلا أنها تقرر أن تدبر لحامد مكيدة، لأنها لا تريد زيجته من ابنتها.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.

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