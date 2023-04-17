الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكرى يتلقى اتصالًا من وزيرة خارجية فرنسا.. ويتبادلان التقييم بشأن الأزمة فى السودان

سامح شكري
سامح شكري

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالا هاتفيًا، اليوم الإثنين، من كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، للتشاور وتبادل التقييم بشأن التطورات الجارية فى السودان.

وأوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزيرة خارجية فرنسا أعربت عن قلق بلادها العميق؛ نتيجة المواجهات العسكرية الجارية وتأثيرها المتفاقم على أرواح وسلامة المدنيين.

واتفق الجانبان على ضرورة العمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في أقرب وقت وحل الخلافات بين أطراف النزاع من خلال المفاوضات، بما يحقن دماء الشعب السوداني، ويعيد البلاد للمسار السياسي السلمي.

وتم التأكيد خلال الاتصال على أهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في هذا النزاع بصورة تفاقم من حدته، وبما يسهم في استعادة السودان لأمنه واستقراره في أقرب وقت.

وحرص سامح شكرى، وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمى، على إحاطة نظيرته الفرنسية بالجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف النزاع الجارى، بما فى ذلك نتائج وتوصيات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير.

السودان سامح شكري وزير الخارجية فرنسا مصر

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