الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستقبل وطن بالوادي الجديد يطرح فراخ طازجة بأسعار مخفضة بجميع منافذه

منافذ حزب مستقبل
منافذ حزب مستقبل وطن

طرحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، دواجن مذبوحة طازجة بأسعار مخفضة في مركز الخارجة. 
 قال المحاسب جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الإثنين، إنه جرى طرح دواجن طازجة مذبوحة اليوم زنة 1.3 كجم بسعر 100 جنيه بدلا من 150 جنيه في منافذ متحركة تابعة للحزب بمدينة الخارجة وذلك في إطار دور الحزب المجتمعي لخدمة جماهير المحافظة ومساندة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا. 
 وأضاف جمال، أنه سيجري طرح هذه الدواجن في منفذ متحرك صباح غٍد الثلاثاء في قرى " ناصر الثورة – بولاق" جنوب المركز للوصول بالدعم للمناطق النائية والمحرومة وذلك بدعم المهندس إسامة إبراهيم ثابت، أمين مساعد الحزب بمركز الخارجة، وتنفيذ محمد ناصر عباس، أمين مركز الخارجة المساعد. 
ولفت جمال، إلى إستعداد الحزب الفترة الحالية لتنفيذ سلسلة مبادرات خدمية في عيد الفطر المبارك لدعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بالإضافة لتنفيذ احتفالية تكريم حفظة القران الكريم وجوائز المسابقة الدينية يوم الأربعاء المقبل بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة الساعة 10 مساء.

كما نظم الحزب بمحافظة الوادي الجديد بإشراف المحاسب جمال آدم أمين الحزب بمحافظة ، عيادة  طبية مجانية بمدينة الخارجة.
وقال عبدالحميد منصور ، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، إن الحزب نفذ عيادة مجانية بمستشفى السلام التخصصي وجرى  الكشف على الحالات لغير القادرين فى تخصصات الجراحة و الاطفال و بإجمالى الحالات 13 حالة للحالات الأولى بالرعاية والاكثر احتياجا، وذلك بقيادة د كتور أحمد صالح، أمين لجنة الصحة بأمانة الحزب بمركز الخارجة، و إستشاري الجراحة العامة بمستشفى الخارجة التخصصي ومدير مستشفى السلام التخصصي.
ويتقدم أمين الحزب بمركز الخارجة النائب عبد الحميد منصور باالشكر و التقدير للأطقم الطبية والتمريضية بمستشفى  السلام التخصصى وأمين شئون الصحة و السكان بأمانة الحزب بالمركز.

حزب مستقبل وطن الوادي الجديد دواجن مذبوحة طازجة بأسعار مخفضة بسعر 100 جنيه لخدمة جماهير المحافظة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الفئات الأكثر احتياجا

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