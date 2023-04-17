الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيريرا يقدم مذكرة لاتحاد الكرة لزيادة رواتب الحكام

بيريرا
بيريرا

تقدم البرتغالي فيتورا بيريرا رئيس لجنة الحكام ، بمذكرة لمجلس ادارة اتحاد الكرة لزيادة رواتب الحكام بمختلف الدرجات.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة ،أن حكم الدوري الممتاز يتقاضى 7 آلاف جنيه فى المباراة وهو مبلغ زهيد بما يتقاضاه الحكام فى الدوريات الاخرى حسب ما أكده بيريرا لمجلس ادارة اتحاد الكرة وينوى بيريرا زيادة راتب الحكم من 7 الى 10 الاف جنيه على الأقل.

وينتظر بيريرا موافقة مجلس ادارة الجبلاية على طلبه لتحفيز الحكام خلال الفترة المقبلة التى يسعى خلالها بيريرا النهوض بالتحكيم.

ويتكلف طاقم تحكيم المباراة الواحدة فى الدورى الممتاز 29 الف جنيه، مقسمة كالتالى 7 الاف لحكم الصفارة 5 الاف للمساعد الأول ومثلهم للمساعد الثانى و5 الاف لحكم الفار و 3500 للحكم الرابع و 3500 لمساعد الفأر.

فيما يتقاضى حكم الدرجة الثانية 3  آلاف جنيه والحكم المساعد الأول: 2 ألف جنيه والحكم المساعد الثاني: 2 ألف جنيه والحكم الرابع: 1500 جنيه.

على جانب آخر عرض فيتورا بيريرا على جمال علام رئيس اتحاد الكرة اسناد مهمة قيادة مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلى فى حال الاستقرار على طاقم تحكيم اجنبى لطاقم اماراتى لاقامة المباراة فى الإمارات.

7 الاف جنيه التحكيم الدوري الممتاز حكام لجنة الحكام رواتب الحكام

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