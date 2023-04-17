غدًا.. عرض "حداد قمرى" على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون

يستضيف مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون المسرحية، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء، مسرحية "حداد قمري" عن كوميديا الأيام السبعة، من تأليف علي عبد النبي الزيدي.

والعرض موسيقى أحمد السيد سيكا، دراماتورجنور عفيفي وأحمد عصام، ديكور: مونيكا مدحت، مخرج مساعد: سهيلة رمضان، مخرج منفذ: مازن محروس، وإخراج: فاطيما محمد.

كما يستضيف مسرح نهاد صليحة، العرض المسرحي الشبابي "الأديب الكبير عم إبراهيم"، يوم السبت الموافق 22 أبريل الجاري، ويشارك في بطولته كل من فادي رأفت، وأحمد العيمري، وطارق العطار، ويوسف حسام، وسما مجدي، وعمر طارق، وأميرة راشد، وهاني عادل، ومارينا صفوت، وأفرايم كامل، ورضوى شريف، ومحمد ناصر، وأحمد مجدي، ومصطفى وحيد، وهدير عبد السلام، وعبد الرحمن موسى، وأحمد دبور، وجنة أسامة، وأشرقت أشرف، وليديا ملاك، وعبد الله محمد، وتأليف محمد عادل.

وتعد مسرحية "الأديب الكبير عم إبراهيم" من العروض المسرحية الشبابية الناجحة التي قدمها فريق قسم الدراما والنقد بجامعة عين شمس، وحققت حضورا وإشادة كبيرة من الجمهور خلال عرضها مؤخرا على مسرح كلية البنات.

وتدور فكرة العرض حول تدني مستوى الذوق العام في المجال الفني والأدبي في العالم، وفي نهاية العرض يظهر بصيص نور حيث يولد الأمل في طفل صغير يرغب أن يكون عالم فضاء يعطي الأمل دائما في مستقبل أفضل.

جدير بالذكر أن مسرح نهاد صليحة المكشوف بأكاديمية الفنون التابع لوزارة الثقافة مخصص لتقديم العروض المسرحية والموسيقية وفنون الرقص والورش التدريبية وقاعات للتدريب لطلاب الأكاديمية أو الفرق المستقلة وغيرها التتى تنطبق عليهم الشروط و قوانين جمهورية مصر العربية المنظمة لذلك، وكان صاحب فكرة تطوير وتشغيل المسرح الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية، وتابع أعمال المسرح الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وافتتح فى عهدها بتاريخ 6-11-2021.