الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات موقع حادث انقلاب على دائرى المقطم

كاميرات
كاميرات

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة بتفريغ كاميرات المراقبة لموقع حادث انقلاب سيارة ملاكي، أعلى الطريق الدائري بمنطقة المقطم بالقاهرة، وأسفر عن مصرع شابين، كما أمرت بإجراء الصفة التشريحية تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة في المقطم بوقوع انقلاب سيارة ملاكي ووجود حالة وفاة شابين، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتمّ الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

تبين أن المتوفين هما "مصطفى.ا" في الصف الثاني الإعدادي، وشقيقه "أحمد" مصاب وحالته خطرة، وتمّ نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

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