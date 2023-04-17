الإثنين 17 أبريل 2023
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تحقيقات ومتابعات

العيد الجمعة ولا السبت| موعد رؤية هلال شهر شوال 1444

استطلاع هلال شوال
استطلاع هلال شوال

يحدد رؤية هلال شهر شوال بداية عيد الفطر المبارك الذي يوافق الأول من شوال، ورغم تحديد البحوث الفلكية موعد بداية عيد الفطر إلا أنه وفقًا للشريعة الإسلامية يتم تحديد موعد عيد الفطر عقب رؤية هلال شهر شوال 1444 من قبل لجنة تابعة لدار الإفتاء المصرية، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد رؤية هلال شهر شوال 1444 وهل العيد الجمعه أم السبت . 

موعد رؤية هلال شهر شوال 1444

تستطيع دار الافتاء المصرية رؤية هلال شهر شوال 1444 يوم 29 رمضان من كل عام ، وإذا ظهر هلال شهر شوال يكون اليوم التالي هو عيد الفطر ، وإذا تعذر رؤية هلال شهر شوال فيكون اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان ويكون عيد الفطر في اليوم الذي يلي المتمم.

موعد رؤية هلال شهر شوال 1444 لتحديد أول أيام عيد الفطر 2023

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ويوافق يوم 29 رمضان هذا العام يوم الخميس 20 أبريل، لذا تستطيع دار الافتاء هلال شهر شوال 1444 بعد أذان العشاء يوم الخميس المقبل.

هل العيد الجمعه ولا السبت؟ 

ازداد تساؤل المصريين حول موعد العيد الجمعه ولا السبت ، بعد أن قال مرصد الفلك الدولي أنه من المحتمل تعذر رؤية هلال شهر شوال  يوم الخميس المقبل ليكون اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان وذلك بسبب ظاهرة كسوف الشمس التي ستظهر في السماء يوم الخميس المقبل، عكس ما حددته البحوث الفلكية من قبل ، بأن الخميس هو نهاية شهر رمضان ليكون أول يوم العيد يوم الجمعة 21 أبريل.

وستشهد الكرة الأرضية يوم الخميس المقبل ظاهرة فلكية نادرة وهي كسوف الشمس الهجين، وهو نوع نادر من أنواع الكسوف يجمع بين الكسوف الكلي والكسوف الحلقي، سيكون مرئيا في مناطق متفرقة من العالم، وسيستغرق كسوف الشمس منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و25 دقيقة تقريبا، في المناطق الذي سيحدث بها، حيث في الساعة الثالثة و34 دقيقة و15 ثانية بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأجاب مدير معهد البحوث الفلكية جاد القاضي عن التساؤل هل العيد الجمعه أم السبت ؟ بإنه لا صحة لما يشاع بشأن تعذر رؤية هلال شوال يوم الرؤية يوم الخميس المقبل 20 أبريل 2023 الموافق 29 رمضان، بسبب حدوث كسوف الشمس، مؤكدًا أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وأن كسوف الشمس المتوقع أن يحدث يوم الخميس المقبل لن يرى لا في مصر ولا في المنطقة العربية ولا في الشرق الأوسط، موضحا أن الكسوف ليس له أي تأثير على عملية رؤية هلال شوال.

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