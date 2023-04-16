دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر 2023 وحكمها

ما إن تعلن دار الإفتاء رؤية هلال عيد الفطر المبارك، حتى يردد المسلمون تكبيرات العيد صباح يوم عيد الفطر، لما لها من سنة اعتاد عليها المسلمون منذ سنوات كبيرة، حيث إن هذه الأجواء تتسم بالبهجة أكثر.

حكم تكبيرات العيد

تعد تكبيرات العيد سُنّة عند جمهور الفقهاء، كما يُستحب التكبير في العيد بأيِّ صيغةٍ من صيغ التكبير، حيث ورد الأمر بها مطلقًا في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية.

وتقول دار الإفتاء أن المعيار في قبول الصيغة أو رفضها هو موافقتها أو مخالفتها للشرع وليس ورودها من عدمه.

صيغة تكبيرات عيد الفطر 2023

واعتاد المسلمون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهي: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وتعد هذه هي صيغة شرعية صحيحة؛ قال عنها الإمام الشافعي "وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".

درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد" والأمر فيه على السَّعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: "وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُم"(البقرة: 185)، والْمُطْلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشَّرع.