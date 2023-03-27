الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رسالة الإمام.. أحمد كريمة: الإمام الشافعى عجبته تكبيرات العيد للمصريين فأقرها

أحمد كريمة
أحمد كريمة

بالتزامن مع عرض مسلسل رسالة الإمام الذي يدور حول فقه الإمام الشافعي، ووصوله مصر، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن العلماء أجمعوا على أن الإمام الشافعي، هو مجدد القرن الثاني، مشيرًا إلى أن الشافعي نهل من علم الإمام مالك، ثم انتقل إلى العراق قابل محمد بن الحسن في علم المناظرة، وذهب إلى اليمن، وناصر أهل البيت، ثم جاء  إلى مصر، وخالط المصريين.

 

وكشف كريمة، خلال لقائه الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن الإمام الشافعي وجد أحد المؤذنين يقول "وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله"، ووجد المصريين في التشهد يقولون اللهم صلي على سيدنا محمد فسُئل "يا إمام ما رأيك في تسييد المصريين للنبي (ص) في التشهد والأذان والإقامة"، فقال "هذا من بديع الأدب"، وأثبته في كتابه الأم.

 

الإمام الشافعي يقر تكبيرات العيد للمصريين 

وأضاف كريمة: "لما حضر الشافعي مع المصريين أول صلاة عيد فطر، سمع تكبيرات المصريين "الله أكبر كبيرة، والحمد لله .. إلى أن وصل إلى اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد"، وهي لم تكن موجودة في الصدر الأول من الإسلام، فقال الشافعي هذا والله عظيم ثناء على الله، وأقر المصريين على تكبيرات العيد، التي يهاجمها السلفيون الآن ويقولون "بدعة وكل بدعة ضلالة"، وهل الإمام الشافعي بعلمه الواسع هيقر بدع؟".

 

وختم كريمة: "النبي لم يوص بشعب مصر من فراغ، وأراد بوصيته الجيش والعلماء، وأراد الله أن ينصر منبر الإسلام من مصر، من منبر الأزهر الجهة الأكبر والأعلى، المنبر الوسط الذي لا ينكفئ على مذهب، وهو سر بقاء الأزهر وتفرده التنوع المذهبي، ورسالة الأزهر نفس مدرسة الإمام الشافعي". 

 

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