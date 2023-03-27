رسالة الإمام.. أحمد كريمة: الأزهر امتداد لمدرسة الشافعى وهذا سر بقائه

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مدرسة الأزهر كمؤسسة امتداد لمدرسة الإمام الشافعي في مسجد عمرو بن العاص، حيث تعتمد على الجمع بين النقل والعقل، مع احترام المخالف، فتدرس المذهب الحنفي، والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري.

وأضاف كريمة، خلال خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن سر بقاء الأزهر هو التنوع الفكري، فلا انكفاء على التراث ولا ذوبان في المعاصرة، وإنما إعلاء المصلحة.

وبمناسبة عرض مسلسل رسالة الإمام، قال كريمة: "نحن بحتاجة لمثل الإمام المجدد، الذي لم ينكفأ على مسائل كانت في العراق، وإنما غير فقهه وأنشأ مدرسته في مصر لتتناسب مع عادات المصريين".

وأردف: "الإمام الشافعي وجد الأعراف والعادات متغيرة فأسس مذهبه الجديد، وكان من إحدى مرجعياته الكبرى السيدة نفسية، شرفت الديار المصرية بالإمام الشافعي، ومنهجيته هي التي نحتاجها، لم يذوب في العقلانية المطلقة".

مسلسل "الإمام الشافعى" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو.