الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد كريمة يبارك مسلسل رسالة الإمام ويطالب بعمل المزيد

أحمد كريمة
أحمد كريمة

بارك الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مسلسل رسالة الإمام عن الإمام الشافعي، مطالبًا بعمل المزيد من المسلسلات عن الأئمة المجددين.

وقال كريمة، خلال لقائه الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: "أبارك العمل الفني عن الإمام الشافعي، وهل من مزيد"، معربًا عن أمله أن يشهد العام القادم عملًا عن الفقيه الليث بن سعد ابن القليوبية، وكان أول من سن موائد الرحمن، وينفق على الإمام مالك ومن عنده كالإمام الشافعي واسمها مواساة أهل العلم".

ولفت كريمة، إلى أن الديار المصرية شرفت بالإمام الشافعي، الذي جمع بين النقل والعقل، وهو ما جعله محل تقدير في غالبية دول آسيا، وهذه المنهجية التي نحتاجها الآن، فهو لم يذب في العقلانية المطلقة المجردة".

 

 

وأشاد كريمة، بمسلسل رسالة الإمام، لأنه من باب أن نذكر أنفسنا آخرين بسير الصالحين، مردفا: "ربنا قال إجمالا عنهم، المصطفين الأخيار، والنبي أشار إلى العبء والجهد لهؤلاء، وقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين".

مسلسل "الإمام الشافعى" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو.

 

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