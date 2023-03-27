في الحلقة 5 من «رسالة الإمام» .. أهل مصر يتمنون زوال قائد الشرطة

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، بانتقال كاميرا الليث حجو إلى مشهد نيل مصر وصولا إلى بوابة الفسطاط ودخول قائد الشرطة ومعه جنوده إلى السوق.

الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي



ويظهر الفنان نضال الشافعي الذى يشغل منصب قائد الشرطة وهو القائد المقرب من الأمير عبد الله بن العباس بن موسى ابن والى مصر ومستشاره،وهو يمتطي جواده بوابات الفسطاط ووجه عب وث وعليه غضب، وعندما يراه اهل الفسطاط والتجار يشعرون بالغضب عند رؤيته.

ويقول احد الباعة في السوق بالعامية المصرية:"بحس بالغم لما بشوفه"، ليرد غليه غيره "ربنا يخلصنا من الكلاب المسعورة دايما وراه سيل بالدم" .

أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي



وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.



ورسالة الإمام بطولة خالد النبوي، وكوكبة من ألمع النجوم أبرزهم أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف، بجانب نخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".