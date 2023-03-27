الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد كريمة: فتحوا القنوات للسلفيين لإضعاف الأزهر وهم ليسوا أهلًا للفتوى

أحمد كريمة
أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن القنوات فتحت للسلفيين لإضعاف الأزهر وإنهاكه والإنقاص من شأن علماء الأزهر، وهذا الأمر في مرجعيتهم ومرجعية الدواعش.

وأضاف كريمة، خلال لقائه الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: "وده موسم نسمع إسطوانة السلفيين المشروخة اللي بتتكرر كل سنة، إنه لا بد من إخراج زكاة الفطر حبوب، وهم لا مؤهلين للفقه ولا الفتوى".

ولفت إلى أن جماعات الإخوان والسلفيين وداعش، كلها أطر سياسية يطلقون على أنفسهم نعوتا ما أنزل الله بها من سلطان لتجييش الناس ضد الأزهر، لكنهم يعجزون لإفلاسهم وليس لديهم علم".

وأردف: "الإخوان قالوا هنطبق الشريعة، وهنحارب إسرائيل، لا هيطبقوا شريعة وكانوا سمن على عسل مع إسرائيل، والدواعش يقولوا عايزين دولة إسلامية، هو الإسلام جايب خاتم المرسلين ولا يؤسس نظاما سياسيا؟ وكذلك الشيعة يرون الحكم حق آل البيت، ولكن آل البيت مصابيح هداية، لا يقيمون عرشا سياسيا". 

 

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