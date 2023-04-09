الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صيغة تكبيرات عيد الفطر 2023 وموعده

عيد الفطر
عيد الفطر

تكبيرات عيد الفطر سنة نبوية يلتزم بها المسلمون، وهي إحياء لعظمة الله  في القلوب، وهناك عدة صيغ لتكبيرات عيد الفطر بعضها يثني التكبير و بعضها يردده ثلاثة مرات ، ومع تحديد موعد عيد الفطر وفق للبحوث الفلكية زاد البحث عن صيغة تكبيرات عيد الفطر 2023 ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي مع تحديد موعد عيد الفطر. 

صيغة تكبيرات عيد الفطر 2023 

يسنُّ التكبير أيام العيدين ، عيد الفطر المبارك ، وعيد الأضحى، جهرًا لجميع المسلمين، في البيوت، والأسواق، والمساجد، والطرقات، لكن لا تجهر النساء بالتكبير أمام الأجانب ، وهناك عدة صيغ لـ تكبيرات عيد الفطر 2023 ، وتأتي كالتالي : 

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تكبيرات عيد الفطر 2023  .. " الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد " فثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف ، سواء بتثليث التكبير الأول أو تثنيته 

تكبيرات عيد الفطر 2023  .. " اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ... إلخ ".

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وقال الإمام الشافعي رحمه الله :" وَإِنْ زَادَ فقال : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا نَعْبُدُ إلَّا اللَّهَ مُخْلِصِينَ له الدَّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ : فَحَسَنٌ " انتهى.

موعد عيد الفطر 2023

حددت البحوث الفلكية يوم الجمعة 21 ابريل أول أيام عيد الفطر المبارك ليكون الخميس 29 رمضان هو آخر أيام الشهر الفضيل، ويبدأ احتفال المسلمون بـ عيد الفطر المبارك  بعد استطلاع دار الافتاء مولد هلال شهر شوال يوم 29 رمضان وإذا ثبت رؤية الهلال يكون أول أيام شهر شوال ، وإذ لم يثبت رؤيته يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان . 

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