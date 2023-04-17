وكيل تعليم مطروح يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الثانى

عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعاً مع موجهي عموم المواد الدراسية ومسئولي التطوير التكنولوجي والتعليم الثانوي والمطبعة السرية، بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية.

وفي بداية الاجتماع قدم وكيل تعليم مطروح التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، ثم استعرض الاستعدادات النهائية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا وورقيا، ومناقشة الأطر والآليات التي وضعتها الوزارة بشأن تلك الامتحانات على غرار ما تم تنفيذه خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشدد وكيل تعليم مطروح على سرعة انتهاء موجهى عموم المواد الدراسية من تسليم الامتحانات الإلكترونية لمركز التطوير التكنولوجى تمهيداً لرفعها على منصة الامتحانات، وأيضاً تسليم الامتحانات الورقية والأسئلة المقالية وورقة المفاهيم للمطبعة السرية، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التى وضعها المركز القومى للامتحانات.

وأكد وكيل تعليم مطروح ضرورة أن يكون الامتحان الإلكترونى مطابقاً للامتحان الورقي، ويؤدي طلاب المنازل أو الطلاب غير المستلمين للتابلت الاختبار فيه.

ووجّه وكيل تعليم مطروح لفريق مركز التطوير التكنولوجي بالتواجد أثناء أوقات الامتحان بكافة المدارس الثانوية لتقديم كافة سبل الدعم الفني والتقني لجميع الطلاب لضمان تذليل أي عقبات خلال أداء الامتحان الإلكتروني.

وأشار إلى أن هناك متابعة جادة عقب إجازة عيد الفطر المبارك من قيادات المديرية لكافة مراحل الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى وحتى الانتهاء من كافة مراحلها.

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